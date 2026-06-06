Сальдо уточнил сумму ущерба после разрушения Каховской ГЭС

Ущерб от разрушения Каховской гидроэлектростанции уже превысил 11,5 млрд рублей, однако эта сумма продолжает расти. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, ранее проведенная оценка не является окончательной. В нее включены разрушенные здания и объекты инфраструктуры, потери сельского хозяйства из-за прекращения орошения, экологический ущерб, проблемы в работе энергосистемы и транспорта, а также невозможность использовать Каховский судоходный шлюз.

Сальдо отметил, что полностью оценить последствия можно будет только после восстановления инфраструктуры, решения жилищных вопросов пострадавших и возвращения контроля над правым берегом Днепра.

Губернатор напомнил, что после разрушения плотины Каховской ГЭС в результате ракетной атаки в зону затопления попали 23 населенных пункта, включая четыре города. Из опасных районов были эвакуированы более 10 тыс. человек.

По словам главы региона, наиболее тяжелыми последствиями катастрофы стали человеческие потери. Он сообщил, что, согласно ранее подтвержденным данным, 60 человек не выжили.

Плотина Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов. Президент России Владимир Путин называл произошедшее варварской акцией киевского режима, а Следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как террористический акт.