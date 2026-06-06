На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

На Тюменском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Возгорание произошло на одной из установок системы очистки. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологического процесса.

«Из-за того, что пожар возник на территории промышленного предприятия, ему присвоен высокий уровень опасности», — прокомментировали в тюменском правительстве.

На месте работают пожарные.

Ранее сообщалось, что пермский нефтеперерабатывающий завод останавливал работу после пожара в результате удара украинского беспилотника, произошедшего 7 мая. Не работали все три установки первичной переработки нефти, а также некоторые вторичные установки.