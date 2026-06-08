Россиянку освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме

Откликнувшуюся на зарубежную вакансию россиянку вызволили из подпольного офиса в Каренской области, где ее под угрозой физического насилия принуждали участвовать в сетевых аферах.

О случившемся сообщили в посольстве России в Янгоне, передает РИА «Новости».

«В результате скоординированных действий посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе) и сил полиции Мьянмы 6 июня из мошеннического колл-центра Мьянмы была освобождена гражданка Российской Федерации», – уточнили в дипмиссии.

По данным посольства, в апреле россиянка получила предложение трудоустройства за рубежом, прибыла в Янгон из Таиланда и затем была доставлена в район города Мьявади в Каренской национальной области. Там ее под угрозой физического насилия заставляли участвовать в мошеннической деятельности колл-центра.

В начале июня женщине удалось связаться с российским посольством в Янгоне и обратиться за помощью. Сейчас она находится в мьянманском депортационном центре и поддерживает контакт с российской стороной. Ее возвращение в Россию планируется организовать через территорию Таиланда при содействии сотрудников российского посольства в Бангкоке после согласования даты.

В дипмиссии призвали россиян быть бдительными при поиске работы в странах Индокитая и напомнили, что трудовая виза обязательна для работы в Мьянме, а готовность работодателя оформить документы не гарантирует его добросовестность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле россиянку, ставшую жертвой интернет-мошенников в Мьянме, дипломаты и силовики освободили из нелегального колл-центра возле города Мьявади.

В 2026 году другая россиянка, попавшая в мошеннический центр в Мьянме после отклика на вакансию в Telegram, рассказала о рисках трудоустройства в странах Юго-Восточной Азии.

Мьянмская армия в 2025 году провела операцию в штате Карен и освободила свыше 2 тыс. человек из крупного мошеннического колл-центра.