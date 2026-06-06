Россиянка погибла после падения в реку из маломерного судна

В Новокузнецком районе Кемеровской области, в районе села Бедарево, произошло трагическое происшествие на воде. Во время движения маломерного судна за борт упали четверо его пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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В результате инцидента одна женщина погибла. Причины и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются следственными органами.

По факту происшествия транспортная прокуратура инициировала проверку. Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение законодательства о безопасности при эксплуатации маломерных судов в данном случае.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе на реке Обь произошло трагическое происшествие: во время маневра перевернулась лодка, в результате чего два человека погибли, а трех удалось спасти.

До этого в Туринском районе Свердловской области из реки Тура было извлечено тело мужчины, который оказался одним из рыбаков, пропавших еще в начале апреля.