СК показал видео с места новых поисков исчезнувшей семьи Усольцевых

В тайге Красноярского края продолжаются поиски супругов Усольцевых с пятилетней дочерью, пропавших во время туристического похода осенью 2025 года. Начался второй день нового этапа поисковой операции. Следователи опубликовали оперативное видео с места событий.

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Дополнительные мероприятия, как назвали этот этап операции в Следственном комитете, стартовали 4 июня и должны продлиться до 9-го числа.

В поисках на этот раз участвуют только опытные специалисты: силовики, спасатели, криминалисты, кинологи, представители Охотнадзора, члены отряда "ЛизаАлерт" - примерно 80 человек. Используются беспилотники и техника повышенной проходимости.

Район поисков закрыт для посторонних. Туда не допускают сейчас даже журналистов и волонтеров, желающих прочесывать местность.

Главной версией следователей, работающих над уголовным делом, которое возбудили после исчезновения семьи, остается несчастный случай. Впрочем, не исключается криминальный след - речь может идти о преступлении, совершенном против членов семьи.

Специалисты определили участки поиска. Это пешие маршруты на пути к Кутурчинскому Белогорью, куда направлялись Сергей, Ирина и Арина Усольцевы.