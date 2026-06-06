"Кто-то умрет": футболист прилетел в Британию с заданием на убийство

В Лондоне судят 19-летнего норвежского футболиста, которого обвиняют в попытке стать наёмным убийцей. Йоханнес Конгснес Натланд прилетел из Ставангера в Манчестер по заданию шведской преступной группировки Foxtrot Network.

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По данным следствия, он был арестован через два дня после прибытия в отель Хаддерсфилда. При обыске у молодого человека изъяли полуавтоматический пистолет, револьвер и боевые патроны, наличие которых он признал, - отмечает Indepedent.

Ключевой уликой стали показания его друга Лукаса Офтедала. По словам свидетеля, незадолго до поездки Натланд подошёл к нему на улице и упомянул «шведских лис» — название опасной банды из новостей. Затем он якобы заявил, что собирается заработать много денег, но для этого кто-то должен умереть.

Офтедал был шокирован этим разговором и позже написал другу сообщение с предупреждением быть осторожнее. В ответ Натленд попросил никому не рассказывать об их беседе и не стал объяснять детали своего плана.