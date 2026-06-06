В Набережных Челнах двух рабочих завалило грунтом во время земляных работ

Обвал грунта произошел во время земляных работ в Набережных Челнах в Татарстане, в результате пострадали двое рабочих.

Об этом сообщает главное управление МЧС по региону в "Максе".

" В Набережных Челнах на проспекте Яшьлек при проведении земляных работ произошел обвал грунта, в результате которого оказались завалены землей двое рабочих. Одного мужчину спасли очевидцы, а второго - пожарные ПСЧ-54 совместно со спасателями Набережночелнинского поисково-спасательного отряда", - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы.