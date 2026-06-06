Подростки-насильники избежали тюрьмы из-за низкого IQ и незрелости

Трое подростков, признанных виновными в изнасиловании двух девочек, избежали тюремного заключения. Судья Николас Роулэнд вынес им приговоры без лишения свободы, что вызвало волну общественного возмущения, - пишет Indepedent.

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Решение было принято с учётом возраста и низкого интеллектуального развития обвиняемых. Согласно руководящим принципам для несовершеннолетних, заключение должно применяться только в крайнем случае. У одного из 15-летних подсудимых диагностировали СДВГ и тревожность, а у второго выявили крайне низкий IQ и серьёзное нарушение психического развития.

Теперь дело находится на пересмотре в Апелляционном суде по схеме «неоправданно мягкого приговора». К такому шагу прибегли после многочисленных жалоб граждан и обращения сэра Кира Стармера.

Судья посчитал, что все трое ещё слишком незрелы эмоционально и психологически для сурового наказания. Он учёл их неспособность в полной мере осознавать последствия своих действий из-за задержки в развитии. Приговор вызвал споры о справедливости правосудия для жертв подобных преступлений.