Два самолета опасно сблизились незадолго до посадки в аэропорту США

Два самолета опасно сблизились незадолго до посадки в аэропорту Форт-Лодердейл (штат Флорида, США). Об этом сообщает телеканал CBS.

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По данным Федерального управления гражданской авиации, инцидент произошел 1 июня. Пилот самолета авиакомпании JetBlue получил информацию о посадке от диспетчера и сообщил ему, что другой небольшой борт начал приближаться.

«Этот парень сумасшедший», — добавил диспетчер, согласно аудиозаписи.

Сообщается, что два авиасудна сблизились до расстояния меньше двух метров.

При этом не сообщается, откуда взлетел и куда следовал второй самолет. В итоге рейс JetBlue благополучно сел в аэропорту благодаря грамотным указаниям сотрудника авиагавани.

Ранее два лайнера опасно сблизились в небе над США. Они избежали столкновения благодаря авиадиспетчерам.