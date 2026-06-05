Основателю российской IT-компании дали срок по резонансному делу

Основателю российской IT-компании iSpring Юрию Ускову дали три года условно. Об этом со ссылкой на адвоката осужденного Матвея Цзена сообщает ТАСС.

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По словам адвоката, Йошкар-Олинский городской суд признал предпринимателя виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ускову дали три года условно и оштрафовали на полмиллиона рублей.

Резонансное делу о мошенничестве связано с приобретением земельных участков на 20,5 миллиона рублей для IT-деревни. Осужденный заявлял, что задержание связано с его борьбой против застройки рощ в Йошкар-Оле. Он подчеркивал, что всегда вел бизнес честно.

Гособвинение требовало для Ускова четыре года колонии.