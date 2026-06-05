Суд арестовал мужчину, который обстрелял подростков из пневматики в Москве

Преображенский районный суд столицы арестовал Руслана Каравайского, который обстрелял из пневматического пистолета группу подростков с балкона квартиры на Амурской улице в Москве. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

© скриншот видео / суды общей юрисдикции Москвы / Telegram

— Преображенский районный суд города Москвы 5 июня 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каравайского Руслана Казимировича, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мужчина напился и устроил стрельбу из пневматики вечером 2 июня. Под раздачу попали школьники, находившиеся около дома. В итоге пуля попала одному из них в голову. Мальчику потребовалась медицинская помощь.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужчины. Расследованием также заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Позднее следователи попросили суд арестовать мужчину, устроившего стрельбу.