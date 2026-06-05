Пытавшемуся сбежать из России звездному турагенту избрали меру пресечения

В Москве суд арестовал звездного турагента Хатуну Аташян за обман блогеров и других медийных личностей. Об этом пишет ТАСС.

Аташян будет под арестом до 3 августа. Защита планирует обжаловать меру пресечения.

По версии следствия, женщина позиционировала себя как организатора отдыха в различных отелях и размещала в социальных сетях информацию о поездках за рубеж на выгодных условиях по рекламным контрактам для блогеров и медийных личностей. После получения денег турагент под различными вымышленными предлогами переносила даты путешествий или переставала выходить на связь.

Обвиняемая начала активно рекламировать свою деятельность в декабре 2025 года. За это время она заключила договоры об оказании услуг с 70 блогерами.

Аташян пыталась сбежать из России и вылететь в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), запутавшись в ситуации и испугавшись последствий.