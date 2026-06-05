Азербайджанский новостной канал oxu.az опубликовал в своем Telegram-канале кадры последствий удара украинских дронов по одному из сухогрузов в Азовском море.

На видео можно заметить заваленную обломками палубу, также значительные разрушения получил капитанский мостик.

Инцидент произошел в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря: дроны атаковали два иностранных грузовых судна «Натра» и «Циркон», на которых работали 25 граждан Азербайджана. В результате налета пятеро азербайджанских моряков получили ранения, несовместимые с жизнью, еще несколько были госпитализированы в больницу Ейска.

По словам начальника пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, суда не принадлежат республике, а об атаке сообщила российская сторона.

Позднее командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди, известный под позывным «Мадьяр», подтвердил удары по судам в Азовском море. По его словам, украинские силы атаковали грузовые суда в портах на северном берегу Азова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту атаку, заявила, что этот удар по грузовым судам подтвердил террористическую сущность Киева.

Захарова выразила соболезнования Баку из-за гибели моряков в Азовском море

Ранее Патрушев заявил об увеличении риска атак на суда, следующие в российские порты.