Медведи задрали быка в российском селе и устроили смертельную драку

Два медведя задрали быка в селе Чалбышево Красноярского края и напали друг на друга. Об этом изданию «Проспект Мира» рассказала местная жительница.

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По ее словам, первый зверь задрал быка, а второй задрал первого медведя. Женщина поделилась, что все происходило прямо за ее домом утром.

«Пришел еще один медведь, они разодрались, и один медведь задрал другого медведя. В общем, очень страшно. Один большой медведь тут нападает на всех», — рассказывает жительница.

В Минприроды изданию сообщили, что в текущем году на территории Енисейского округа было принято решение о регулировании численности медведей путем отстрела четырех особей. На данный момент три медведя уже добыты.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области хотят разрешить охоту на 158 медведей. В документах Минприроды региона уточняется, что это необходимо, чтобы минимизировать угрозу здоровья северян.