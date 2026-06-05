Курьер мошенников забрал у 19-летнего москвича семь миллионов рублей

Мошенники запугали 19-летнего москвича уголовной ответственностью за вымышленное преступление, поэтому парень встретился с курьером аферистов и отдал ему семь миллионов рублей. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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— Злоумышленники позвонили 19-летнему москвичу и убедили его назвать код из сообщения. После этого с ним связались под видом работников спецслужб и заявили, что от имени потерпевшего финансируется противоправная деятельность, после чего потребовали задекларировать сбережения, чтобы избежать ответственности, — рассказали на сайте ведомства.

После передачи денег курьеру молодой человек понял, что его обманули. Полицейские вычислили и задержали пособника мошенников. Им оказался 22-летний москвич. Он перевел деньги в криптовалюту и отправил аферистам. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, его отправили под домашний арест.

Ранее мошенники обманули 17-летнюю девушку в Москве на крупную сумму денег. Она передала курьеру деньги и драгоценности членов ее семьи. Сумма ущерба составила около пяти миллионов рублей. Курьера впоследствии задержали. Часть украшений он успел сдать в ломбард, похищенные деньги достались кураторам.