Госпитализированы 14 детей из лагеря "Зарница" под Тверью

Массовое отравление отдыхающих в лагере "Зарница" в Ржевском муниципальном округе Тверской области. В инфекционное отделение больницы доставлены 14 детей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Основная группа заболевших с признаками отравления - дети, прибывшие из Москвы и Московской области. Ребята обратились к врачам из-за ухудшения самочувствия. Отмечается, что после госпитализации их состояние стабилизировалось.

Расследование контролирует Ржевская межрайонная прокуратура. Эксперты осмотрели помещения лагеря, отобрали пробы воды и готовой продукции в пищеблоке. Обследованы работники учреждения.