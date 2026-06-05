Двое россиян попали под следствие из-за покупки украинских облигаций

В Запорожской области задержали двух мужчин за финансирование ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, двое местных жителей осуществляли денежные переводы на расчетные счета, которые использовались украинскими спецслужбами. Один из них купил военные облигации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумму свыше миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их противоправную деятельность. Возбуждено уголовное дело по статье 276.1 («Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ») УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в российском регионе.