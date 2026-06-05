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МИД Азербайджана подтвердил гибель пяти своих граждан из-за украинской атаки

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Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило гибель пяти своих граждан на борту судна, атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление дипломатического ведомства.

МИД Азербайджана подтвердил гибель своих граждан из-за украинской атаки
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По данным дипломатов, всего на судне, атакованном морскими дронами, находились 25 человек. Помимо пятерых погибших, еще трое получили ранения и были доставлены в городскую больницу Ейска.

В МИД уточнили, что сейчас находятся в контакте с другими госструктурами Азербайджана насчет происшествия. Несколько сотрудников посольства республики в России уже отправились на пострадавший танкер.

Стало известно о смертельной атаке ВСУ на танкер и сухогрузы в Краснодарском крае

Под удар морских дронов ВСУ, помимо танкера, попали еще несколько сухогрузов. Атака произошла ранним утром в пятницу, 5 июня. Официальных подтверждений атаки от властей Краснодарского края пока не поступало.

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