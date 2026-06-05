Двое соответчиков по делу экс-судьи Хахалевой связаны с ОПГ Ложкина

Василий и Сергей Генераловы, являющиеся соответчиками по антикоррупционному иску об обращении в доход РФ имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и аффилированных лиц, были связаны с организованной преступной группой Виталия Ложкина. Об этом заявили представители Генпрокуратуры в суде.

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"Сведения из ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сведения эти касаются братьев Генераловых <...>, их криминального прошлого. Согласно данным, Сергей Генералов начинал свою деятельность в качестве предпринимателя в 1995 году, осуществлял торговлю на рынке "Вишняки", где познакомился с лидерами криминальной среды ОПГ Ложкина. Братья Генераловы были причастны к ряду преступлений, отрабатывалась их причастность и к убийству бывшего прокурора Новопокровского района", - заявил представитель истца.

ОПГ Виталия Ложкина действовала в Краснодарском крае в 90-х, контролировала коммерческую деятельность на территории Вишняковского рынка.

Изначально иск был подан Генпрокуратурой в связи с несоблюдением предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и обязанностей судей. В качестве обеспечительных мер наложен арест на имущество бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее супруга Роберта, матери, а также сестры - судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой и связанных с ними лиц.

Позднее Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об уточнении исковых требований по антикоррупционному гражданскому делу об обращении в доход РФ имущества Хахалевой, членов ее семьи и аффилированных лиц, в рамках уточнения требований к делу в общей сложности привлечены 22 соответчика, в том числе являющихся номинальными держателями активов семьи, а также участвовавших в легализации нажитого коррупционным путем имущества. В качестве третьих лиц к делу были привлечены четыре юридических лица.

Как сообщали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, один из примеров противоправной деятельности - оформление через судебные механизмы высоколиквидных сельхозугодий региона в пользу хозяйствующих субъектов, аффилированных с мужем Хахалевой Робертом, а также завладение противоправным способом земельным фондом площадью более 12,5 тыс. га. Это позволило семье непрерывно обогащаться.

Повышать экономический эффект незаконной коммерческой деятельности Хахалевой помогала ее сестра Наталия, которая, будучи судьей Арбитражного суда Краснодарского края, приняла личное участие в освобождении аффилированных с Робертом Хахалевым хозяйствующих обществ от уплаты в бюджет многомиллионных налоговых и иных обязательных платежей. В период с 2014 по 2020 год на мать Хахалевой было оформлено имущество, совокупная стоимость которого превышает 100 млн рублей.