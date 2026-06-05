Сибиряк приковал дочь цепью к сожителю

В Иркутской области суд назначил наказание мужчине, который избил сожителя дочери, а затем лишил их обоих свободы, сковав одной цепью.

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Следователи доказали, что 15 июля прошлого года житель поселка Усть-Ордынский, поссорившись с сожителем дочери, сильно избил его. В числе травм, полученных молодым человеком, значатся переломы.

После расправы над парнем мужчина приковал его металлической цепью к своей дочери. Передвижение девушки и ее сожителя было надолго ограничено пределами веранды частного дома, рассказали в главке СК РФ по Иркутской области.

Суд приговорил фигуранта уголовного дела к году принудительных работ.