Белгородская область: FPV-дрон убил человека на предприятии

В Краснояружском округе Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат нанёс удар по территории предприятия в посёлке Отрадовский. Об этом сообщил оперативный штаб региона. В результате атаки один мужчина, находившийся на месте происшествия, скончался от полученных травм на месте. Ещё один мужчина получил осколочные ранения головы и ног. Его оперативно доставили бойцы подразделения «БАРС-Белгород» в Краснояружскую центральную районную больницу.

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Пострадавший был госпитализирован в ЦРБ, где ему оказали первичную медицинскую помощь. Позже, для дальнейшего лечения, его переведут в один из госпиталей Белгорода. Состояние раненого оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет. Личности погибшего и пострадавшего устанавливаются.

Атака FPV-дрона произошла днём 5 июня. Предприятие, по которому был нанесён удар, не уточняется. Однако известно, что это гражданский объект. На месте происшествия работают оперативные службы, спасатели и правоохранители. Они выясняют обстоятельства случившегося и фиксируют последствия.

Власти Белгородской области выражают соболезнования семье погибшего. Раненому окажут всю необходимую медицинскую помощь. Это не первый случай атаки дронов на гражданские объекты в приграничных регионах России. Жителей призывают сохранять бдительность и в случае опасности немедленно укрываться.