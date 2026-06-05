Стали известны детали жуткой гибели полсотни человек в пустыне

Трагедия в пустыне на западе Нигера унесла жизни 49 человек, которые стали жертвами обезвоживания. Как сообщает телеканал BFMTV, инцидент произошёл в отдалённом районе, примерно в 80 километрах от населённого пункта Ассамака. Тела погибших были преданы земле в братских могилах.

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Причиной гибели группы путешественников стала поломка их транспортного средства.

Оказавшись в безвыходном положении посреди суровой пустыни с экстремально высокими температурами и без капли воды, люди не смогли выжить.

По данным издания, из всей группы спастись удалось лишь двоим. Выжившим пришлось преодолеть огромное расстояние, прежде чем они смогли добраться до источника воды и связаться с внешним миром, чтобы вызвать помощь. Однако для их попутчиков помощь пришла слишком поздно.

Ранее стало известно, что на автозаправочной станции в итальянском городе Амандолара произошёл трагический инцидент, зафиксированный камерой видеонаблюдения. Двое мигрантов из Пакистана совершили нападение на автомобиль, в котором находились их соотечественник и трое граждан Афганистана.