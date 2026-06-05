Фанаты Макса Коржа устроили дебош на улицах Стамбула

В центре Стамбула произошли беспорядки с участием русскоязычных поклонников музыканта Макса Коржа. Об этом сообщает Baza.

Как уточнил Telegram-канал, тысячи фанатов из стран СНГ собрались в городе накануне выступления. Они жгли файеры и фейерверки, пели песни и выкладывали видео в соцсети, что вызвало недовольство местных жителей. Горожане призывают приезжих «валить к себе на родину».

Уточняется, что конфликты уже переросли в столкновения. Во время одной из ссор местный житель обжег девушке лицо фаером, а затем угрожал компании разбитой бутылкой.

Неделей ранее в Стамбуле проходил концерт Канье Уэста, а следом — праздник Курбан-байрам. Туристические районы оказались переполнены, и местные жители устали от наплыва людей.

На концерте певца Коржа в Бухаресте произошли пожар и давка

Ранее более тысячи россиян столкнулись с проблемами при покупке билетов на концерт Коржа. После старта продаж десятки тысяч человек часами стояли в электронной очереди. Некоторые покупатели не получили билеты после оплаты — деньги списали, а бронь не прошла.