Россиянка объяснила, почему жестоко издевалась над своим семилетним сыном

В Кушве суд приговорил местную жительницу Марину Е. к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за систематические издевательства над своим семилетним сыном. Информацию подтвердили в пресс-службе судов Свердловской области.

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Женщину признали виновной в истязании несовершеннолетнего, находившегося в беспомощном состоянии и материальной зависимости. Согласно материалам следствия, жестокое обращение продолжалось с июня 2025 по январь 2026 года. За это время мать неоднократно избивала ребёнка ремнём и шнуром от зарядки, оставляла его раздетым на балконе в холодную погоду, привязывала за ногу к кровати и ставила на колени на гречку.

В суде женщина объяснила свои действия перенесённой психологической травмой, связанной с тяжёлым разводом и необходимостью в одиночку воспитывать детей. Она также заявила, что копировала модель поведения своего опекуна, который наказывал её саму в детстве. Осуждённая полностью признала вину.

Помимо тюремного срока, суд обязал россиянку выплатить сыну 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Мать взяли под стражу прямо в зале суда. В региональном Следственном комитете уточнили, что ребёнку уже оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что жительница Подольска Московской области совершила квартирную кражу благодаря случайной находке. 28-летняя нетрезвая девушка гуляла босиком по району и решила найти себе обувь.