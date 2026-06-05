За террористами из «Крокуса» следят в СИЗО, чтобы они не совершили суицид

За террористами из «Крокус Сити Холла» установили негласное наблюдение в СИЗО, чтобы они не покончили с собой до отправки в колонию. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в Telegram-канале Mash.

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— За ними установили негласный надзор — как со стороны сотрудников, так и со стороны сокамерников, на случай, если кто-то еще попробует свести счеты с жизнью. Обвиняемых во что бы то ни стало доведут до вступления приговора в силу и отправки в колонии, — говорится в публикации.

В начале апреля прошлого года в камере СИЗО «Матросская тишина» покончил с собой один из пособников террористов Юсуфзода Якубджони Давлатхон*. Медики пытались реанимировать его, но безуспешно. Мужчина был приговорен к пожизненному заключению.

Фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» вынесли вердикты 12 марта. Исполнители преступления получили пожизненное. Суд назначил такое же наказание 11 сообщникам. Кто понес ответственность за трагедию и почему расследование все еще не завершено — в материале «Вечерней Москвы».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.