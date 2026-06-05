Задушивший беременную женщину в Москве после убийства лег спать

Мужчина, задушивший беременную женщину в квартире дома на Алтайской улице в Москве, после совершения преступления лег спать. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ.

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— Во время конфликта Михаил С., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задушил свою беременную девушку Марию Л. После совершения преступления мужчина уснул, — говорится в публикации.

Проснувшись, он обнаружил тело потерпевшей и обратился в полицию. Его задержали и возбудили уголовное дело. В рамках расследования назначили экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Погибшей женщине было 28 лет. По данным правоохранителей, подозреваемый пришел к ней домой и затем задушил во время ссоры.