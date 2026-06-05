Пара пенсионеров заперлась в проданной по «схеме Долиной» квартире с ножом

Пара пенсионеров больше года не пускает покупателей в проданную квартиру. Экс-владельцы забаррикадировались внутри, поменяли замки и отбиваются ножами. Молодая семья осталась без 17 миллионов рублей и без купленного жилья, пишет SHOT.

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Ольга с мужем приобрели двушку у 71-летней Амины за 17 миллионов рублей. Возраст хозяйки смущал, но пенсионерка выписалась из квартиры, принесла медсправки и добросовестно подписала все бумаги. Сразу после сделки она обналичила все вырученные деньги, что насторожило риелтора — он вызвал полицию. В отделе Амина заявила, что просто готовит подарок дочери.

Бывшие хозяева попросили отсрочку на сбор вещей, а вместо переезда врезали новые антивзломные замки и забаррикадировались. К этому моменту деньги, вероятно, уже ушли злоумышленникам. Ольга вызвала полицию и мастера по вскрытию. Пенсионеры просовывали ножи в замочную скважину, а когда дверь всё же открыли, началась настоящая коммунальная война: старые владельцы толкались, кричали, перекрывали проходы и обещали, что "деньги скоро вернут". Муж Ольги в какой-то момент едва не лишился пальца на ноге.

Полиция выезжает на вызовы регулярно, но пенсионеры держат глухую оборону. Новые собственники вынуждены жить в старой квартире — без денег и без купленной двушки.