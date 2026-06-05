Названа возможная причина расправы с беременной женщиной в Москве

Возможной причиной расправы подозреваемого с 28-летней беременной женщиной в Москве могла стать ссора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел к потерпевшей. Они поссорились, и он удушил ее.

Преступление произошло 4 июня в квартире жилого дома, расположенного на Алтайской улице. Там было обнаружено тело 28-летней беременной женщины. По факту случившего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что подозреваемый — знакомый пострадавшей. Мужчина работал агентом по недвижимости.