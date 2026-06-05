Напавший на россиян в Абхазии оказался депутатом

Центральный районный суд Сочи заочно приговорил к 10,5 года лишения свободы гражданина Абхазии Кана Кварчию за организацию нападения на россиян в Сухуме, которое произошло в ноябре 2025 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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Подсудимый, находящийся в розыске, признан виновным в разбое. Он также должен выплатить потерпевшим 1 780 000 рублей. Он является депутатом Народного собрания — парламента Республики Абхазия, уточняет ТАСС.

Суд установил, что Кварчия с сообщниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, напал на трех граждан России в Сухуме. Им угрожали физической расправой, избили и похитили деньги и имущество стоимостью два миллиона рублей.

Депутат был уверен, что сотрудники редакции газеты «Абхазский Вестник» тайно ведут каналы в интернете с критикой абхазской оппозиции, отмечается в релизе суда.

Принцип экстерриториальности уголовного закона позволяет России гарантировать неотвратимость наказания для любого, кто покусится на права и безопасность ее граждан, заявила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко, комментируя возбуждение в России уголовного дела против абхазского депутата.

«Партнерские отношения России и Абхазии не подразумевают безнаказанность за нападение на россиян, поскольку произошедшее преступление не является сугубо внутренним делом, а относится к так называемым "тестам на взаимную безопасность"», — подчеркнула Сидоренко.

Уголовное дело о нападении на россиян расследовалось и в Абхазии. В феврале генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба направил в Верховный суд республики представление о даче заключения о наличии оснований для привлечения депутата парламента Кварчии в качестве обвиняемого в совершении преступления. Коллегия Верховного суда Абхазии признала наличие в действиях депутата признаков преступления. Однако в апреле депутаты парламента Абхазии не дали согласия на его лишение депутатской неприкосновенности. Расследование дела в республике продолжается.