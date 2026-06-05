Место поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых попало на видео

Подготовка к новым поискам пропавшей в тайге семьи Усольцевых попала на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видны сотрудники МЧС и СК. На видео также попал инструктаж, во время которого выступал представитель поискового отряда «Лиза Алерт». Далее следуют кадры самих поисков, в которых принимают участие служебные собаки.

Ранее сообщалось, что зону поисков семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье Красноярского края закроют для посещения.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае и перестала выходить на связь. За несколько месяцев поисков их следы так и не обнаружили. Активные поиски пропавших возобновили 23 мая 2026 года.