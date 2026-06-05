Мужчина после пьянки убил знакомого и себя

Мужчина убил своего знакомого и покончил с собой в Раменском городском округе Подмосковья в пятницу утром.

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Как стало известно «МК», мужчина выпивал со своим знакомым, и в ходе попойки у них возник конфликт. В ходе ссоры один из собутыльников несколько раз ударил ножом другого, после чего задушил его. Затем злоумышленник привез тело погибшего к его дому и оставил его там, а после этого покончил с собой.

По информации старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, по делу планируется назначение комплекса судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, молекулярно-генетическая и взрывотехническая.