Мужчину подстрелили из арбалета на территории студенческого общежития

В Средние века в Англии воины пользовались арбалетами – наряду с наряду со знаменитыми длинными луками. Но, как показывает практика, арбалеты и по сей день в этих краях получают боевое применение. Мужчина в возрасте около 50 лет был доставлен в больницу после стрельбы из арбалета в общежитии Университета Суррея в Англии.

© Московский Комсомолец

Мужчина в возрасте примерно 50 лет попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как в него выстрелили из арбалета на территории студенческого общежития Университета Суррея.

Как сообщает Sky News, 21-летний гражданин Саудовской Аравии был арестован по подозрению в покушении на убийство и взят под стражу на время проведения полицией расследования.

Около 10 утра в среду полицейские были вызваны в связи с сообщениями о стрельбе в студенческом городке Мэнор-Парк, Гилфорд.

Подозреваемый, который является бывшим студентом университета, вскоре был задержан на месте происшествия, и полиция заявляет, что они тесно сотрудничают с университетскими властями.

Представитель Университета Суррея сообщил, что инцидент произошел около 9:50 утра и что один из сотрудников службы безопасности кампуса был "серьезно ранен".

Полиция обратилась с просьбой предоставить информацию и свидетелей. Пострадавший остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в полиции.

Главный суперинтендант Джон Грунен заявил: "Я понимаю, что этот инцидент вызовет беспокойство среди наших местных сообществ, и я могу заверить, что мы не ищем никого другого в связи с этим инцидентом. Мы тесно сотрудничаем с университетом по мере продвижения нашего расследования. Подозреваемый был задержан на месте происшествия вскоре после инцидента, и в настоящее время проводится расследование с целью установления обстоятельств нападения".

Полицейский продолжил: "Пострадавший по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии, а его ближайшие родственники знают об этом, и полицейские оказывают им поддержку".

Несмотря на то, что кампус университета полностью открыт, в нем по-прежнему сосредоточено значительное количество служб экстренной помощи.

Университет Суррея описывает кампус, где произошла стрельба из арбалета, как имеющий собственные прачечные самообслуживания, учебные помещения, комнаты отдыха и бар.