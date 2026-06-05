Опубликованы кадры последствий пожара на авианосце USS Gerald Ford

Эксклюзивные кадры, опубликованные CNN, продемонстрировали последствия пожара, который произошел на борту авианосца ВМС США USS Gerald Ford в марте 2026 года.

На корабле не сработала автоматическая система пожаротушения, и морякам пришлось бороться с огнем своими силами, сообщил источник CNN.

"Я всерьез думал, что мы потеряем корабль", - заявил один из моряков.

В снятом на борту авианосца видео можно увидеть сотни сгоревших коек, от которых остался только искореженный металл. Судя по всему, повреждения оказались сильнее, чем сообщалось изначально.

Напомним, что 12 марта 2026 года на атомном авианосце USS Gerald R. Ford (CVN-78), который принимал участие в операции против Ирана, произошел крупный пожар. Огонь начался в вентиляции сушилки главного прачечного отделения и быстро распространился по системе воздуховодов. Тушение пожара заняло более 30 часов.

На авианосце USS Gerald R. Ford произошел пожар, два человека пострадали

Ущерб от возгорания оказался значительным. Дым уничтожил жилые отсеки, оставив около 600 моряков без спальных мест и вынудив экипаж спать на палубе и столах. Ожоги и отравления угарным газом получили более 200 членов экипажа. Изначально ВМС США сообщали лишь о незначительных повреждениях, однако вскоре стало ясно, что авианосец не сможет продолжить выполнение боевых задач.