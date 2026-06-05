В Москве расправились с беременной девушкой

В Москве задержали мужчину, который подозревается в удушении беременной девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

28-летнюю девушку без признаков жизни нашли в квартире по Алтайской улице. По подозрению в расправе задержали ее знакомого — сейчас он на допросе. Как уточняет Telegram-канал «112», мужчина работал агентом по недвижимости.

Ранее суд в Ханты-Мансийском автономном округе приговорил к 19 годам и 10 месяцам лишения свободы мужчину, который изнасиловал 17-летнюю девушку и расправился с ней почти 25 лет назад.