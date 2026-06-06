На месте пропажи Усольцевых работают федеральные спасатели

В Красноярском крае продолжаются поисковые мероприятия, связанные с пропавшей семьей Усольцевых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по региону. По данным ведомства, к работе привлекли не только местных специалистов, но и десять федеральных спасателей. "Будут применяться беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника", – добавили в ведомстве. Семья из трех человек пропала во время похода в горы осенью прошлого года. Первые поиски не дали результатов, из-за погодных условий мероприятия прекращали. Весной текущего года поиски возобновили, но всех желающих и журналистов к ним не допускают. В процессе участвуют только опытные специалисты. Такое требование связано с тем, что специалистам хотят обеспечить безопасность и эффективность работы. Как полагают следователи, с членами семьи мог произойти несчастный случай.