Мужчина спас двух человек ценой собственной жизни и еще пятерых после смерти

Житель Великобритании Рушаб Патель прослыл героем после смерти. Об этом пишет The Sun.

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24 мая Патель с семьей устроил пикник на берегу реки Грейт-Уз. Увидев тонущих людей, он без раздумий бросился в воду. Ему удалось их спасти, но лишь ценой собственной жизни. Его также вытащили из реки и пытались реанимировать, но тщетно.

Мужчина был донором органов, поэтому продолжил приносить пользу людям даже после смерти. Благодаря ему были спасены как минимум пять человек, нуждавшихся в пересадке органов.

У Пателя осталась маленькая дочь и жена.

«Хотя его больше нет, его наследие продолжает жить в сердцах и судьбах тех, кого он спас», — заявил его брат.

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