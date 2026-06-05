Под Раменским погибли два человека из-за взрыва гранаты

В результате взрыва гранаты в коттеджном поселке под Раменским погибли два человека. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 4 июня поздно вечером в поселке «Бахтеево-парк». На территории частного дома взорвалась граната, а затем началось сильное возгорание.

Сотрудники оперативных служб в ходе тушения пожара нашли тело 51-летнего Константина Д. на участке рядом с домом без ног и останки 41-летнего Ивана М. внутри сгоревшего здания. Сейчас все детали случившегося выясняются профильными органами.

Ранее сообщалось о гибели 66-летнего мужчины в подмосковном Пушкино. Он погиб при взрыве баллона для дайвинга. Пенсионер приехал в пожарную часть, чтобы заправить оборудование, но сотрудник МЧС отказался это делать, заметив, что срок годности баллона истек еще в прошлом году.

Трагедия произошла сразу после того, как мужчина с баллоном вышел из компрессорного помещения. Взрывом его убило на месте. Сотрудник МЧС, находившийся рядом, получил травмы.