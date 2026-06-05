Бездомная собака напала на ребенка в школьном дворе в Краснодаре

В Краснодаре бездомная собака напала на 8-летнюю девочку на территории школы №73, где работал летний лагерь. Инцидент произошел 3 июня во время прогулки детей во дворе учебного заведения.

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После нападения ребенка доставили в больницу. У девочки диагностировали рваные раны лица, ссадины и повреждение нижнего века. Накануне ей провели операцию под общим наркозом, сейчас она продолжает лечение в стационаре.

Отец школьницы заявил, что после случившегося руководство школы не вызвало скорую помощь. Директор предположил, что девочка сама могла спровоцировать животное. Родители также утверждают, что на территорию школы регулярно заходят бездомные собаки из-за постоянно открытой калитки.

Семья пострадавшей намерена обратиться в полицию. Кроме того, родители собирают подписи под коллективной жалобой на действия администрации школы и добиваются предоставления записей с камер видеонаблюдения, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В середине марта собака, которая гуляла без хозяина, набросилась на пятилетнего мальчика на Суздальской улице в районе Новокосино. Пострадавшего экстренно доставили в больницу.