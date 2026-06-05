В Кузбассе ребенка доставили в больницу после укуса гадюки

В Кемеровской области восьмилетнего мальчика доставили в больницу после укуса гадюки.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Кузбасса.

Инцидент произошёл в посёлке Загадное в Новокузнецке. Ребёнок играл во дворе дома, когда его укусила змея.

Бригада скорой помощи оказала мальчику первую помощь на месте. После этого его доставили в детскую клиническую больницу, где он проходит лечение.

В Минздраве региона напомнили родителям, что детям нельзя трогать, ловить или дёргать змей, даже если они кажутся безобидными или неподвижными. При укусе необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Ранее россиянам напомнили о правилах поведения при встрече с гадюкой.