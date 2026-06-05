В США убили актера Джеймса Хэнди из «Джуманджи»

В США убили актёра Джеймса Хэнди из «Джуманджи»
Полиция Лос-Анджелеса ведёт расследование убийства американского актёра Джеймса Хэнди.
Об этом сообщает Los Angeles Times.
Отмечается, что убийство произошло в лос-анджелесском районе Тарзана. Полицейские прибыли туда в связи со звонком мужчины, который сообщил, что «убил человека греха».
Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили во дворе дома 81-летнего Хэнди с ножевыми ранениями без сознания. Пострадавшего госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.
Уточняется, что на месте был задержан 44-летний Майкл Гледхилл, который сам заявил, что он тот, кого они разыскивают. По имеющимся данным, обвиняемый — сын женщины, которая состояла в отношениях с Хэнди.
Хэнди известен по ролям в таких фильмах, как «К-9: Собачья работа», «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик».
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