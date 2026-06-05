На нефтяном терминале в Омане прогремел взрыв

Взрыв произошел на нефтяном терминале в Омане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, ЧП зафиксировано на портовом терминале Мина-эль-Фахаль. После взрыва на объекте Оман приостановил погрузку.

Также СМИ отмечает, что взрыв на экспортном терминале, расположенном неподалеку от Маската, произошел якобы после удара беспилотника.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил «разнести» Оман в случае его попытки взять под контроль Ормузский пролив, пишет 360.ru.