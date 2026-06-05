Пропавшая в Таиланде россиянка влюбилась в диджея и улетела с ним в ОАЭ

Пропавшая в Таиланде россиянка из Пермского края влюбилась в диджея и улетела с ним в Дубай (ОАЭ). Об этом пишет Telegram-канал Baza.

© Lenta.ru

Уточняется, что 43-летняя Дарья Шаньгина, пропавшая в стране Азии 25 мая, вышла на связь с родными. Она отправила им странное сообщение с арабского номера знакомого на смеси русского и английского, в котором сообщила, что у нее украли паспорт, телефон с сим-картой и банковские карты. Уже в телефонном разговоре она рассказала семье о новом возлюбленном.

Семья считает, что женщина может находиться под тяжелыми наркотиками в сексуальном рабстве. До пропажи за всего два месяца россиянка похудела на 10 килограммов, трижды попала в больницу, пять раз была в полицейском участке и сняла со счетов 300 тысяч рублей. Семья Шаньгиной назвает такое поведение нетипичным для нее. Родные также рассказали, что срок ее туристической визы истек 1 июня.

Об исчезновении соотечественницы в Таиланде стало известно 1 июня. Перед своей пропажей туристка познакомилась с молодым человеком, подробности о котором она никому не рассказывала.