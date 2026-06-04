Мужчина избил ребенка на детской площадке в Перми

Мужчина избил ребенка на детской площадке на улице Солдатова в Перми — он схватил ребенка и сильно ударил его головой о качели. Об этом сообщает «Ура.ру».

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Инцидент попал на запись камеры очевидцев. При этом, присутствующие на детской площадке взрослые не заступились за ребенка. Жалобу в полицию они тоже не подали — правоохранители начали проверку только после того, как видео с нападением попало в соцсети.

Отмечается, что мужчина ударил ребенка головой о качели, а до этого бил его о металлический знак. Мотивы его действий пока неизвестны. Состояние ребенка также не уточняется.

«По данному факту сотрудники полиции Свердловского района инициирована проверка. Информация выявлена в ходе мониторинга сети Интернет. Обращений в органы внутренних дел не поступало», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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