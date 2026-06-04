Подростков арестовали за массовую драку с ножами

В селе Экажево в Ингушетии арестовали трех подростков — они устроили массовую драку с применением ножей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По версии следствия, подростки напали на трех местных жителей 15, 17 и 18 лет. В итоге у последних зафиксированы колото-резаные ранения. Двое нападавших были арестованы до 31 июля. Еще одного задержали раньше.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих местных жителей, подозреваемых в совершении хулиганства группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым 16 и 18 лет. Срок содержания под стражей — до 31 июля», — рассказали в Следственном комитете.

В отношении подростков было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц.

Ранее неизвестные с ножом отобрали у квадроберов маски и лапки в Москве.