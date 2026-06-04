В Петербурге мужчину задержали за совращение несовершеннолетних

Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения против местного жителя, которого обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как сообщает издание, мужчина знакомился с детьми в интернете, после чего предлагал им деньги за съемку интимных видео. За каждое такое видео он платил по 500 рублей — всего он смог получить материалы с участием трех школьниц.

Видеофайлы были обнаружены у него на телефоне. Мужчине было предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в приморском Артеме задержали педофила за растление пятерых детей.