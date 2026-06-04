В Ленобласти мужчина ограбил магазин на 1300 рублей и получил реальный срок

В Луге суд назначил реальный срок местному жителю, который ограбил магазин на 1300 рублей, сообщает прокуратура Ленинградской области.

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Речь идет о 24-летнем Сергее Дячуке, который 2 апреля пришел в сетевой магазин с целью ограбления и, по данным 47news, выбрал понравившиеся продукты и шампунь, а затем попытался покинуть помещение, не собираясь оплачивать товары.

Его остановила сотрудница магазина, которой Дячук нанес один удар в область кисти, причинив физическую боль и ушиб мягких тканей. Тем не менее мужчину задержали, и преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Дячук, уже имеющий погашенную судимость за кражу, был признан виновным в покушении на грабеж с применением насилия и лишен свободы на 2,5 года.