Мужчина погиб в пожарной части из-за взрыва баллона для дайвинга

В пожарной части в Пушкино 66-летний мужчина погиб при взрыве баллона для дайвинга. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно информации канала, мужчина привез баллон в пожарную часть для заправки. В процессе сотрудник МЧС заметил, что срок годности у оборудования уже истек, после чего отказался его обслуживать. Когда разговор закончился, баллон неожиданно взорвался.

В результате мужчина погиб на месте. Сотрудник МЧС получил травмы — подробности его состояния не уточняются.

Ранее в Новосибирске произошел взрыв газового баллона в кафе.