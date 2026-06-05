Москвичка покусала охранника во время ограбления

В Москве мужчина и девушка пришли в магазин, чтобы украсть две бутылки алкоголя. Девушка напала на охранника, который пытался им помешать, и укусила его. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

«Когда администратор попыталась их остановить, 25-летний мужчина нанес ей несколько ударов. Охранник вмешался, но 19-летняя девушка укусила его за руку. После этого парочка скрылась с похищенным», — сообщили в полиции.

Задержать грабителей удалось в течение часа. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Мужчину заключили под арест, девушка находится под подпиской о невыезде.

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