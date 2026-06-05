Более десяти детей отравились в лагере в Тверской области

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки по информации о массовом заболевании детей в детском лагере "Зарница" в Ржевском округе Тверской области.

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По предварительной информации региональной прокуратуры, более десяти несовершеннолетних обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Они доставлены в инфекционное отделение медицинского учреждения.

Прокуратура намерена в ходе проверки установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, в том числе при организации питания в детском лагере.

Сотрудники тверского управления Следственного комитета России начали проведение доследственной проверки. Следователь выехал на место происшествия. Проверяется соответствие оказываемых услуг предъявляемым законом санитарным требованиям и нормам. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.