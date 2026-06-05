Эксперт рассказал, как идут поиски Усольцевых

Жара до плюс 25 установилась в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, где в сентябре 2025 года пропала семья Усольцевых во время турпохода. Об этом сообщил ТАСС управляющий туристической базы "Геосфера", где в последний раз видели семью, Денис Балашов.

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Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Поиски из-за погоды (снегопада, сильного ветра, минусовых температур) были свернуты в октябре. 4 июня СК РФ организовал дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, силовых ведомств, специалистов службы Госохотнадзора, волонтеров. В поисках участвуют около 80 человек. На месте поисков установлены блокпосты.

"В последние дни в районе Кутурчина установилась жаркая погода, днем тепло, наверное, под плюс 25 градусов, ветра сильного нет", - сказал Балашов.

По данным "Гисметео", в поселке Кутурчин, недалеко от места пропажи Усольцевых, днем 5 июня около плюс 23 градусов, ночью столбик термометра покажет плюс 4 градусов. 6 июня в этой местности ожидается до плюс 25 градусов, ясно, без осадков.

О пропаже семьи Усольцевых

Первые активные поиски начались через несколько дней после пропажи, когда Ирина не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег.

Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Первые поиски семьи были признаны самыми масштабными в регионе - Усольцевых искали более 1,5 тыс. человек.